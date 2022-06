Belgisch jongetje (9) teruggevonden na uitgebreide zoekactie in Oostende

Zorgen om corona? Besmet­tings­kop­lo­per Portugal viert gewoon feest

We melden ons weer vaker ziek, het aantal coronagevallen stijgt: volgens het RIVM staan we waarschijnlijk aan het begin van een nieuwe coronagolf. Moeten we ons zorgen maken? Een kijkje in Portugal en Zuid-Afrika. Deze landen, die op ons voorlopen, laten een enigszins geruststellend beeld zien.

17 juni