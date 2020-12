Belgisch naaktmodel (28) riskeert 7 jaar cel na fotoshoot in Turkije

Een Belgisch naaktmodel riskeert een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar in Turkije. Dat blijkt uit een aanklacht die is ingediend bij de rechtbank. In 2018 liet de 28-jarige Marisa Papen zich naakt fotograferen in de Hagia Sophia-moskee in Istanboel en poseerde ze naakt op een Turkse vlag. ,,Een vernedering van de soevereiniteit van de staat”, klinkt het.

Het was al langer duidelijk dat Turkije niet kon lachen om de stunt. In maart vaardigde het Openbaar Ministerie een arrestatiebevel uit tegen Papen. Uit de aanklacht, die volgens tal van Turkse media door het Strafhof is aanvaard, blijkt dat een celstraf wordt gevraagd tussen de 2 en 7 jaar.

Het voormalige Playboy-model wordt volgens de aanklacht beschuldigd van het vernederen van tekenen van de soevereiniteit van de staat en ‘obsceniteit’.

Moskee

De foto’s zijn in 2018 gemaakt in amper enkele seconden. Samen met fotograaf Jesse Walker kocht het model in de buurt een boerka en wandelde ze de moskee binnen. ,,Eens binnen, waren we verbaasd door het grote aantal beveiligingscamera’s”, vertelde ze toen tegen dagblad Het Laatste Nieuws.

De twee zagen hun kans toen een groep passeerde en iedereen naar de gids luisterde. ,,Toen was het game time.” Marisa trok haar boerka omhoog, en Jesse maakte vijf seconden lang foto’s. Daarna gingen ze ervandoor en konden het museum zonder problemen verlaten. Helaas bleken de foto’s mislukt, dus moesten ze nog een tweede keer terug. Dat verliep echter zonder problemen.

Gewapende mannen

De twee zetten toen hun reis door Turkije voort maar dat verliep minder vlot. ,,Op een van de locaties probeerden we drie dagen lang foto’s te maken, maar we werden de hele tijd gevolgd door de beveiligingsdiensten”, aldus het model. ,,Overal zagen we gewapende mannen. Dus zijn we vertrokken zonder foto’s te maken.”

Volgens Papen zijn de controversiële foto’s ‘een schreeuw om verandering’. Ze wil iedereen aansporen om voor zichzelf te denken, wars van politiek en religie. ,,Als ik me naakt laat fotograferen op plekken die als ‘heilig’ gezien worden, wil ik bewust op een knopje drukken bij mensen”, vertelde ze daarover.

Niet enige stunt

De foto’s in Turkije zijn lang niet haar enige stunt. Zo kreeg ze ook kritiek toen ze in 2018 naakt poseerde bij de Klaagmuur in Jeruzalem en belandde ze zelfs een nacht in de cel in Egypte na een fotoshoot in de tempel van Karnak.

