Belgisch OM: ‘Jürgen Conings doodde zichzelf waarschijnlijk in eerste dagen na zijn verdwijning’

Dag van overlijden

Het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings werd op zondag 20 juni gevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen, na een klopjacht van 35 dagen. Toevallige voorbijgangers merkten een sterke geur op, waarna het lichaam van Conings in verre staat van ontbinding werd gevonden in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het Dilserbos.



Over de dag van het overlijden tasten de rechercheurs nog altijd in het duister. Ook de analyse van de vliegen en maden die werden aangetroffen op het lichaam, kan daarover geen uitsluitsel geven. ,,We kennen het exacte moment van overlijden nog niet, omdat er in de maand mei enorm veel variaties zijn geweest in het weer, met eerst 9 graden en later boven de 30 graden”, legt federaal procureur De Leeuw uit.