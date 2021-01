Belgisch stel overvallen in hun flat van 5,5 miljoen euro aan Costa del Sol, drie beveiligers opgepakt

Mercedes-Benz EQA: elektrisch ‘instapmo­del’ kost 49.995 euro en haalt ‘straks meer dan 500 kilometer’

20 januari Ook Mercedes-Benz meldt zich op het strijdveld vol compacte elektrische auto’s. De nieuwe EQA is de ‘batterijbroer’ van de bestaande GLA: hij komt al in de lente, kost minimaal 49.995 euro en krijgt later ‘een speciale versie die meer dan 500 kilometer per laadbeurt haalt’.