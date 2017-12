Belgisch weerinstituut pleit voor 'thuiswerkalarm' bij noodweer

Slachtoffer zuuraanval: Ik schrik van het minste, maar verstop me niet

8:17 In een supermarkt in hartje Antwerpen nam het leven van Marina Tijssen (55) een kleine drie jaar geleden een gruwelijke, onuitwisbare wending. Maar 50 operaties later is ze bij dezelfde Delhaize-vestiging weer aan het werk als poetsvrouw. ,,Ik wil me niet verstoppen. Alleen die ene plaats waar ik het zuur over me heen kreeg, poetsen mijn collega's. Ik verstijf daar."