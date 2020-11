Belgische (32) door hoofd geschoten op eiland in Caraïben: ‘Ze was een lief meisje’

Verschillende kranten berichten over de zaak op het eiland in de Caraïben. Camille Pierre (32) verliet België zes jaar geleden en woonde naar verluidt sinds enkele maanden op Martinique. Op 8 november verbleef ze bij een vriend in de badplaats Cap Macré, in de gemeente Le Marin.

De ochtend van 9 november werden de hulpdiensten gewaarschuwd. De vrouw was levensbedreigend gewond geraakt als gevolg van een kogel in het hoofd. Volgens het overlijdensbericht stierf ze op 13 november.

Bekentenis

De man (33) met wie ze die nacht doorbracht, werd ondervraagd. Hij legde verwarde verklaringen af, waarbij hij eerst sprak over zelfdoding en vervolgens over een ongeluk. Hij zou bekend zijn bij de politie voor drugs en verkeersinbreuken. Volgens lokale bronnen legde hij inmiddels een bekentenis af, schrijft L’Avenir.

In Opont (Paliseul) in de provincie Luxemburg, waar Camille Pierre opgroeide, wordt geschokt gereageerd. Ze was de oudste van vier zussen. ,,Het was een lief, spontaan, en expressief meisje. Dit is een trieste dag”, vertelt een voormalige leraar uit de lagere school in L’Avenir.