Belgische (32) vrouw door zes Tunesiërs ontvoerd en twee maanden lang verkracht

Amerikaan die aanslagen van 9/11 overleefde komt om bij aanslag in Nairobi

0:47 Een 40-jarige Amerikaan die in september 2001 de aanslag op de Twin Towers in New York overleefde, is gisteren om het leven gekomen bij de aanslagen van Al-Shabaab in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dat is bevestigd door de familie van de man.