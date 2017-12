Belgische agent doet zelf blaastests om aan quotum te komen

De Brusselse politie stelde afgelopen zomer een onderzoek in nadat bleek dat een van de tests op naam stond van een overleden man. ,,Het gaat om een persoon die al enige tijd was overleden”, vertelde Vincent De Wolf, voorzitter van het politiecollege Montgomery tegen VTM. ,,Maar het lijkt er nu op dat die persoon is herrezen en dat hij een ademtest heeft afgelegd na zijn dood. Dat is uiteraard nogal moeilijk.”



De onderzoeksresultaten zijn afgelopen week gedeeld met alle betrokkenen. De agent in kwestie zal worden gehoord en heeft een maand de tijd gekregen om zijn verdediging voor te bereiden. Zijn straf moet nog voor het einde van het jaar bekend zijn. De agent ontkent de testen zelf te hebben gedaan.