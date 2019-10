Belgische agenten met elkaar op de vuist in Antwerpse kroeg

‘Johnson zal Brussel toch om uitstel vragen als geen brexitdeal wordt bereikt’

14:06 De Britse premier Boris Johnson zal de Europese Unie toch om uitstel van de brexit vragen, als er 19 oktober geen akkoord is bereikt met Brussel over de manier waarop. Dit leidt de BBC af uit stukken die deze publieke omroep heeft gezien. De stukken zijn door de regering gepresenteerd in een Schotse rechtbank.