Belgische arts verdacht van zeker vier moorden op patiënten

‘Marc Dutroux wil vervroegd vrij’

5:02 De Belgische kinderverkrachter en -moordenaar Marc Dutroux (62) probeert opnieuw vervroegd vrij te komen. Dat schrijven de kranten Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Op 17 oktober buigt de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel zich over de vraag. Dutroux zit in de gevangenis van Nijvel sinds 2004 een levenslange celstraf uit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel.