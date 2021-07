Belgische badjuf Faith (19) redde leven van kindje: ‘Falen had ik mezelf nooit vergeven’

Man raakt gewond door aanval beer en verschuilt zich daarna een week in hutje voor stalkend roofdier

23 juli De Amerikaanse kustwacht heeft vorige week een man gered die in de wildernis van Alaska was aangevallen door een grizzlybeer en daarna in zijn hutje een week lang door het dier werd gestalkt. Gewond, uitgeput vanwege de weinige slaap en met nog slechts twee kogels in zijn pistool, werd de man op leeftijd uiteindelijk gespot door reddingswerkers in een toevallig overvliegende helikopter. Ze hadden de groot opgeschreven noodkreet op het dak van het hutje gezien: ‘SOS’ en ‘Help me'.