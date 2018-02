Belgische burgemeester laat daklozen arresteren om ze uit de kou te houden

De uitzonderlijke maatregel is genomen in voorbereiding op het aangekondigde strenge winterweer, waarbij temperaturen tot -10 graden worden verwacht. De gevoelstemperaturen kunnen zelfs nog een stuk lager liggen. ,,Daklozen die in deze omstandigheden buiten blijven, dreigen onderkoeld te raken en dood te vriezen'', zegt burgemeester De Wolf. ,,De politieverordening laat daarom toe om daklozen die zichzelf in gevaar brengen door opvang te weigeren, administratief aan te houden.''

Absoluut noodzakelijk

Dit kan echter alleen in de gevallen waarin dat absoluut noodzakelijk is. Elke dakloze moet overgebracht worden naar een verwarmde zaal van de gemeente en er moet meteen een arts opgeroepen worden om hun gezondheidstoestand na te gaan. De arts beoordeelt of de persoon in kwestie gevaar loopt als hij of zij terug naar buiten gaat. Geeft de arts een negatief advies, dan moet de dakloze in de gemeentelijke zaal gehouden worden tot de volgende ochtend.



De politieverordening geldt tussen 20.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends en loopt tot 8 maart. Als de klimatologische omstandigheden dezelfde blijven, kan het nog verlengd worden.