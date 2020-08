Belgische buschauffeur opgepakt nadat hij niet in quarantaine ging na vakantie

,,Het is natuurlijk de bedoeling dat de regels gehandhaafd worden”, zei de Belgische topviroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws, als reactie op de gebeurtenis. De manier waarop had volgens hem wel anders gekund. ,,Men had die man natuurlijk ook kunnen bellen. Het is altijd een moeilijke balans om zulke dingen te handhaven, maar we mogen de slinger toch ook niet te ver de andere kant laten uitgaan. Dit is is geen politiestaat en dat mag het ook niet worden.”