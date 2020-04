Belgische buschauffeur slachtoffer van ‘coronaspuger’ na klapband: ‘Nu thuis bang afwachten, met dochter die tot risicogroep behoort’

In de Belgische stad Sint-Niklaas is een buschauffeur slachtoffer geworden van een spuugincident. De bus had pech en toen de chauffeur aan de passagiers vroeg om het voertuig te verlaten, kwam het tot een zware woordenwisseling met één van hen. De passagier bespuugde de chauffeur en zette het daarna op een lopen. De politie is naar hem op zoek.

Het begon allemaal met een lekke band. ,,Het was niet echt een klapband maar ik voelde wel meteen dat er iets mis was toen ik over de rotonde reed”, vertelt de 55-jarige buschauffeur.

Lees ook Grapperhaus: coronaspuger moet getest worden Lees meer

Dader was met 6-jarige zoontje

,,Ik heb mijn bus bij de eerstvolgende halte aan de kant gezet. Terwijl ik buiten poolshoogte ging nemen, hoorde ik binnen de passagier allerlei verwijten naar mijn hoofd slingeren. Ik begreep eigenlijk niet goed wat hem bezielde. Op het moment van het incident zat alleen de dader en zijn 6-jarige zoontje en een dame in de bus. Toen ik zag dat de band volledig was leeggelopen, ben ik opnieuw ingestapt en heb ik gevraagd om de bus te verlaten.”

,,De man is toen helemaal door het lint gegaan. Hij zei dat zijn zoontje autistisch was en door de plotse manoeuvre met zijn hoofd tegen het raam was gebotst. Ik vond dat nogal vreemd want het kind huilde niet en er was geen plotselinge manoeuvre. Ik denk eigenlijk dat hij boos was omdat hij moest overstappen. De andere passagier probeerde hem ook te kalmeren maar dat hielp niet.”

De chauffeur vervolgt: ,,Hij liep plots op me af en spuwde recht in mijn gezicht. Gelukkig draag ik een bril en is het speeksel niet in mijn ogen terechtgekomen maar het kwam wel op de rest van mijn gezicht.” De dader sloeg daarna op de vlucht.

Politie werd gebeld

Het incident wordt bevestigd bij de Belgische busmaatschappij De Lijn. ,,De chauffeur heeft meteen de noodcentrale van ons bedrijf op de hoogte gebracht en die heeft de politie gealarmeerd”, zegt woordvoerster Ine Pieters. ,,We gaan nu de camerabeelden bekijken om te zien of die bruikbaar zijn voor onderzoek. Uiteraard tolereren we dit niet. Spugen is nooit netjes, maar in deze tijden is het helemaal uit den boze. De betrokken chauffeur wordt door ons verder begeleid en hij zal met zijn huisarts in contact staan.”

Quote Ik heb een dochter met een beperking en ben nu bang om haar te besmetten. Buschauffeur

Dader is voortvluchtig

Volgens de politie van Sint-Niklaas, een provinciestad tussen Gent en Antwerpen, is de dader nog voortvluchtig. ,,Na het incident is de betrokken reiziger natuurlijk meteen gevlucht”, zegt commissaris Hedwig Smet. ,,Er is een proces-verbaal opgemaakt en de man wordt opgespoord. Tijdens deze coronacrisis treden wij streng op tegen mensen die bewust hoesten of spuwen naar politiemensen en andere burgers.”

Bang voor besmetten dochter

De chauffeur is zwaar aangeslagen door het spuugincident en zit nu thuis tot 10 april. ,,Ik vroeg om getest te worden, maar er is een incubatieperiode van bijna twee weken. Ik ben vooral bang om mijn dochter te besmetten. Zij heeft een beperking en hoort tot de risicogroep.”

Collega-buschauffeurs reageren verontwaardigd op het incident. ,,We vinden het verschrikkelijk voor hem. Als de dader wordt gepakt, hopen we dat hij streng gestraft zal worden. We staan als buschauffeurs elke dag paraat en dan wil je niet op zo’n laffe manier bespuugd worden.”

Al acht jaar werkzaam als chauffeur

Het slachtoffer sluit zich daarbij aan. ,,Ik werk al acht jaar bij De Lijn. Het komt soms tot een woordenwisseling maar dit is de eerste keer dat ik te maken krijg met agressie.”