Belgische ex-topman Oxfam: wel intiem contact gehad, geen prostituees

De gevallen topman van Oxfam, Roland Van Hauwermeiren, heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de internationale verontwaardiging over de seksfeestjes die hij herhaaldelijk zou hebben georganiseerd in noodgebieden. In een open brief die VTM Nieuws integraal heeft gepubliceerd, ontkent hij dat hij seksfeestjes organiseerde.

Van Hauwermeiren (68) wordt gezien als dé spil in het seksschandaal dat Oxfam momenteel treft. Diverse donateurs hebben hun lidmaatschap van de hulporganisatie opgezegd en ook de Europese subsidie staat onder druk. Oxfam Nederland wist ook van de rel, maar moest het stilhouden.

,,Wat ik overal zie verschijnen, is zwaar om dragen. Het doet pijn'', zo liet de Belg eerder weten. ,,Het is vooral heel erg dat mijn familie me niet meer wil zien." Volgens hem waren er ook 'veel leugens en overdrijvingen' te lezen, waarop hij aankondigde aan met een officiële verklaring te komen.

Open brief

In de open brief van vandaag geeft Van Hauwermeiren zijn kant van de zaak. ,,Ik ben geen heilige, ik ben een man van vlees en bloed, en ik heb fouten gemaakt. Ik schaam me diep”, schrijft hij onder meer. De Belg ontkent wel dat hij seksfeestjes organiseerde.

,,Ik heb inderdaad aan de onderzoekersgroep toegegeven dat ik tot driemaal toe intiem contact heb gehad in mijn huis in Haïti. Het betrof volgens mij een volwassen eerbare dame, geen slachtoffer van een aardbeving en geen prostituee. Ik heb ze nooit geld gegeven”, aldus Van Hauwermeiren. ,,Ikzelf heb nooit een bordeel, nachtclub of bar bezocht in de stad of dit land. Er waren ook veelvuldige pogingen van dames en heren om mijn huis te betreden met allerlei smoesjes om geld te vragen, een job te eisen of seksuele diensten aan te bieden. Ik ben nooit op die avances ingegaan.”

De persoon die de schandaalsfeer aan het licht bracht noemt hij 'hetzij een echte moraalridder' of iemand die wraakgevoelens 'tegen mij en Oxfam draagt'. Van Hauwermeiren roept in zijn brief op om mensen in nood te blijven steunen via ngo's. ,,Het is niet omdat er sommigen gedragscodes niet respecteren dat de organisatie fout is. Dit gebeurt in alle verenigingen, structuren, bedrijven, de maatschappij in het algemeen en is individueel inderdaad niet goed te praten."

Meermaals ontslagen

Liefs veertien jaar lang kon Van Hauwermeiren zijn gang gaan bij verschillende ngo's, zo blijkt. Zo werd in 2004 al een seksklacht ingediend tegen de Belg, waarna die naar huis gestuurd werd en ontslagen als directeur van de liefdadigheidsinstelling Merlin in het West-Afrikaanse Liberia. Ook toen de reden: seksfeestjes met jonge vrouwen. De man ging uiteindelijk akkoord met een ontslag, maar het belette hem niet om twee jaar later een hoge functie bij Oxfam in de wacht te slepen. In 2010 trok hij als topman voor Oxfam UK naar Haïti, na de zware aardbeving in het land. In 2011 stapte hij ook daar op, nadat een intern rapport het misbruik aan het licht bracht.