Belgische gemeente volgt Nederlands advies, ook daar Stint aan de kant

Twee doden aangetrof­fen in Belgisch studenten­huis

1 oktober In een studentenhuis in de Belgische stad Kortrijk zijn vandaag twee doden gevonden. Schoonmakers troffen een dode man aan in de buurt van een lift. Later werd op de derde verdieping van het pand het lichaam van een jonge vrouw gevonden, meldt Het Laatste Nieuws.