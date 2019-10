Belgische glazenwasser bekent de moord op vier vrouwen

De moord op de 30-jarige Ariane Mazijn (1992) had hij in oktober 2018 bekend, nadat er nieuw DNA-onderzoek was verricht. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Twee weken geleden maakte het Antwerpse parket bekend dat er ook een doorbraak was in de onopgeloste moord op Eve Poppe uit 1997. Het DNA van Du Lion kwam overeen met DNA-sporen die in het appartement van Eve in de Antwerpse wijk Luchtbal waren gevonden. Volgens zijn advocaten was Du Lion helemaal verrast door de verdachtmaking in die 'cold case'. Maar dat was slechts uiterlijke schijn. Du Lion besefte dat hij niets meer te verliezen had en kondigde op de raadkamer aan dat hij een verklaring wilde afleggen.

Gistermiddag was het zover. Stephaan Du Lion werd naar het kabinet van de Antwerpse onderzoeksrechter gebracht en bekende daar, zoals verwacht, de moord op Eve Poppe. Door het DNA-bewijs had het geen zin om te ontkennen. Maar daar bleef het niet bij. Hij bekende in één adem ook de moord op Lutgarda Bogaerts. De 28-jarige vrouw uit Grobbendonk was in de zomer van 1993 tijdens een fietstocht langs het Duwvaartkanaal in Oelegem verkracht en vermoord. Haar moordenaar wurgde haar met een snelbinder en sleepte haar toegetakelde lichaam in de bosjes. Het werd pas twee dagen later gevonden.

Stephaan Du Lion had nog meer op zijn kerfstok. Hij gaf ook de moord op de 46-jarige Maria Van den Reeck toe. De vrouw werd in 1994 om het leven gebracht in de buurt van de Stenenbrug in Borgerhout. De Afrikaanse vriend van Maria was een tijdlang verdachte, maar werd jaren geleden al buiten vervolging gesteld.

Pascale Poppe, de halfzus van de vermoorde Eve, reageerde gisteren niet verrast toen zij telefoon kreeg van het Antwerpse gerecht. ,,Ik was er al van overtuigd dat hij de dader was toen zijn DNA-match werd gevonden. Met zijn simpele bekentenis neem ik geen genoegen. Hoe is hij het appartement van mijn zus binnengekomen? Hoe heeft zij gereageerd? Ik zal niet rusten voor ik hem alle details over de moord op mijn halfzus heb horen en zien vertellen."

De ouders van de vermoorde Lutgarda Bogaerts wilden gisteren niet reageren. De doorbraak kwam onverwacht en hard aan. De bekentenis van de moordenaar viel op de verjaardag van Lutgarda. Zij zou gisteren 55 zijn geworden. Vader en moeder Louis en Josée Bogaerts hebben het Antwerpse gerecht destijds bestookt met smeekbedes om het moordonderzoek vooruit te helpen. Ze loofden in 2004 een premie uit van 15.000 euro voor de gouden tip die naar Lutgarda's moordenaar zou leiden. Het mocht niet baten.

Voor de familie van Ariane Mazijn (30), het eerste slachtoffer van Du Lion, reageerde gisteren hun advocaat Walter Damen. ,,De nieuwe onthulling is ook voor de familie Mazijn hard aangekomen. Jarenlang tastten zij in het duister over wat er met Ariane gebeurd was. Nu blijkt dat zij het slachtoffer is geworden van een seriemoordenaar. Hadden de speurders hem destijds kunnen ontmaskeren, dan waren er geen andere slachtoffers gevallen. Vergeet niet dat Stephaan Du Lion in de jaren 80 al twee keer was veroordeeld voor aanranding. De ontmaskering van deze seriemoordenaar toont aan dat wij moeten durven na te denken over de oprichting van een DNA-databank, met daarin het DNA van elke Belg.’’

