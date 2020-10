Belgische huisarts die geen mondkapje droeg, besmette mogelijk 100 patiënten

VIDEO Woede na onthoof­ding van leraar: ‘Dit is waar het heen gaat met Frankrijk’

17 oktober Docent Samuel Paty werd gistermiddag op gruwelijke wijze vermoord in een voorstad van Parijs, waarschijnlijk omdat hij een paar dagen eerder in de klas Mohammed-cartoons had laten zien. Leerlingen kwamen vandaag bij de school samen om te rouwen.