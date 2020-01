Belgische imam mag niet over de VS vliegen

Benhaddou, hoofdimam van de El Fath moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, is deskundige in maatschappelijke vraagstukken rond de plaats van de islam in de maatschappij. Hij werd voor zijn werk meermaals gelauwerd. In 2017 ontving hij de Belgische prijs voor de mensenrechten, in 2018 kreeg hij van de Vlaamse regering het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Koning Filip toonde meermaals belangstelling voor zijn werk rond de preventie van radicalisering. Verschillende politieke partijen vragen hem regelmatig om advies.