Belgische jongen (12) per ongeluk door vriendje doodgeschoten met luchtbuks

video Menselijke ‘spiderman’ beklimt met blote handen wolkenkrab­ber Londen

12:32 Een vooralsnog onbekende waaghals is er vanmorgen in geslaagd om zonder enige veiligheidsuitrusting de 310 meter hoge wolkenkrabber The Shard in Londen te beklimmen. De menselijke ‘spiderman’ werd rond zes uur op de hoogste verdieping van een van de hoogste gebouwen in Europa verwelkomd door de politie. Die liet hem na een korte ondervraging weer gaan.