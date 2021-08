Belgische jongen (17) verdrinkt tijdens zwempartij met vrienden: samen de zee in, dan plots verdwenen

Het leek een mooie dag te worden in het Belgische Oostende. De eerste zonnige dag sinds lang leek zonder incidenten te verlopen, ondanks de massa toeristen. Maar het noodlot sloeg toe. De 17-jarige Ukkelse jongen Sekina liet zich verrassen in zee tijdens een zwempartij met vrienden. Uren werd met man en macht gezocht. Enkele minuten voor de zoekactie zou worden afgeblazen, dook zijn lichaam dan toch op aan de waterlijn.

Sekina nam donderdagmiddag samen met zijn vrienden, een groepje van zeven tieners, de trein naar Oostende. Ze waagden zich aan een zwempartij tussen de vele andere toeristen, onder het toeziend oog van de strandwachten. Het ging om een bewaakte zone, tussen de Westelijke Strekdam en het Casino Kursaal, zeg maar hét toeristenstrand.

Maar rond 15.30 uur zagen Sekina's vrienden hun kameraad plots niet meer in het water. Ze begonnen zelf te zoeken, tevergeefs. De strandredders werden ingelicht. Alle zwemmers moesten meteen uit het water. Maar de zoekacties van de redders bleven zonder resultaat. Na drie kwartier werd opgeschaald, met inzet van de helikopter, reddingsboten, brandweer, scheepvaartpolitie en kustwacht.

Volledig scherm De vrienden van Sekina wachtten met alle spullen – ook die van Sekina – bang af. Ze werden bijgestaan door slachtofferhulp. © BBO

Rugzak op strand

De hoop slonk zienderogen. Intussen hadden Sekina's vrienden zich verzameld op de zeedijk, bij de commandopost van de hulpdiensten. Bang afwachtend. Of het mogelijk was dat hun kameraad ergens in een tearoom zat of al de trein naar huis had genomen? ,,Onmogelijk. We zaten in het water toen hij plots verdween. We hebben zijn portefeuille, kledij, rugzak en smartphone nog bij ons. Hij zit zeker nog in het water."

Op dat moment was Sekina's familie, nog thuis in Ukkel, zich van geen kwaad bewust. De vrienden hielden de moed er nog in, maar de hulpdiensten zagen het somberder in. Twee uur lang vermist in zee: dan zijn de overlevingskansen nihil.

De helikopter had intussen al iets gespot, mogelijk een lichaam, maar het verdween opnieuw onder water. Strandwachten vormden een lijn en liepen hand in hand de waterlijn af. De zoekradius werd nog uitgebreid, omdat de stroming het lichaam mogelijk richting Bredene had doen afdrijven. Maar enkele minuten voordat de zoekactie zou worden afgeblazen, rond 19.45 uur, spoelde Sekina's lichaam toch aan vlak bij waar het verdween - het werd laagwater. Een reanimatiepoging, tegen beter weten in, hielp niet.

Quote Een drama is dit, een zwarte dag. Als je de inzet van alle hulpdien­sten ziet valt niemand iets te verwijten. Er is alles aan gedaan om de jongen te vinden. Waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open Vld)

Woensdag daar al problemen

De vrienden van Sekina raakten in shock. ,,Ze worden opgevangen bij de politie door slachtofferhulp", zei waarnemend burgemeester Kurt Claeys kort na het aantreffen van het lichaam. ,,Een drama is dit, een zwarte dag. Als je de inzet van alle hulpdiensten ziet - hier hebben honderden mensen aan meegewerkt - valt niemand iets te verwijten. Er is alles aan gedaan om de jongen te vinden."

Ook woensdag werden op die plaats, vlak bij de Westelijke strekdam, al drie mensen uit zee gehaald door de strandredders. Ze kregen water binnen en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een te mijden plaats? ,,Iedereen weet dat de zee zich plots vreemd kan gedragen nabij een golfbreker, maar in dit geval zou ik geen oorzakelijk verband zoeken. De zee was allesbehalve wild en we weten niets over de zwemcapaciteiten van de jongen. De zee blijft de zee en is altijd onvoorspelbaar", sprak brandweerkapitein Dries Van der Veken, zelf surfer en kind van de zee, nog toen de zoekactie volop bezig was.

Ook voor de strandwachten wordt psychologische bijstand voorzien, voegt Claeys nog toe. ,,Velen zijn studenten en hebben dit nog nooit meegemaakt. Zij hebben er alles aan gedaan om die jongen te vinden en te redden. Ook voor hen kan het niet anders dan mentaal een zware dobber zijn. Ze zullen zeker de nodige ondersteuning krijgen.”