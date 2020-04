Belgische journalist vond vermiste zusjes terug: ‘Zag in m’n ooghoek twee donkere schimmen’

Rond 22.00 uur stapte Marco gisteravond in de auto. ,,Ik was onderweg naar de ouders, aangezien de meisjes nog altijd niet waren gevonden”, vertelt de regiojournalist van dagblad Het Laatste Nieuws. ,,Daarom besloot ik om naar Houthalen-Helchteren te gaan, misschien kwam ik de politie daar wel tegen. Ik reed van Helchteren tot aan de E314 in Houthalen. Toen ik daar niets opvallends zag, keerde ik om richting Eindhoven.”



En daar stond de verslaggever een verrassing te wachten. ,,Op een plek waar geen huizen stonden, langs een braakliggend terrein, zag ik in mijn ooghoek opeens twee donkere schimmen wandelen. Ondanks dat het pikkedonker was, zag ik dat een persoon langer was dan de ander. Ze hadden ook een trolley bij zich. Ik dacht: ‘Het zal toch niet waar zijn’.”