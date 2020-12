Belgische kappers zetten stoelen buiten in protestactie: ‘Eén en al frustratie, teleurstelling en schrik’

VIDEOHeel wat Belgische kappers houden vandaag een ludieke protestactie. Met de actie willen ze hun ontevredenheid uiten over het feit dat hun zaak nog altijd gesloten moet blijven in het kader van de coronamaatregelen. Deelnemende kappers zullen om 12.15 uur voor hun kapsalon het haar van een oefenpop knippen bij wijze van protest. Volgens de beroepsvereniging coiffure.org nemen minstens 400 Belgische kappers deel aan de actie.

Kappers houden in het hele land een ludieke protestactie om aan te geven dat het niet vijf voor twaalf is maar vijftien na twaalf. Daarom zullen kappers symbolisch om 12.15 uur een oefenpop knippen voor hun kapsalon. Kappers nodigen hun klanten ook uit om hen te steunen met de hashtag #ikwilnaardekapper of #jeveuxmoncoiffeur.



Volgens coiffure.org is de actie noodzakelijk omdat het water de kappers aan de lippen staat. “In een bevraging stelt 74 procent van de kappers dat de huidige crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming. De steunmaatregelen die er zijn in Vlaanderen en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. In Brussel zijn er nog altijd geen steunmaatregelen”, klinkt het. De kappers willen dan ook zo snel mogelijk heropenen.

Volledig scherm De kappers van Nazareth en Eke op het dorpsplein. © Anthony Statius

Onvoldoende financiële steun

Daarnaast willen de Belgische kappers meer financiële steun om de crisis te kunnen overbruggen. Ook vragen ze de overheid om een oplossing te zoeken voor de oneerlijke concurrentie die momenteel heerst. “Uit een enquête van 1.840 kappers, barbiers en haarwerkers blijkt dat 81 procent van hen al benaderd werd om klanten te kappen achter gesloten deuren. Ook verliezen de Belgische kappers heel wat klanten aan de buurlanden. Als we niet snel kunnen openen, zullen de mensen zich over de grens laten knippen”, aldus Jef Vermeulen, voorzitter van Coiffure.org.

Beroepsvereniging coiffure.org roept alle overheden op om steunmaatregelen te voorzien ten bedrage van 30 procent van de omzet van het kapsalon, in dezelfde periode vorig jaar. Verder vragen de kappers een btw-verlaging op diensten en de kwijtschelding van de sociale zekerheidsbijdrage van het vierde kwartaal, aangezien de kappers in totaal al een kwartaal moesten sluiten.

“Frustratie”

Zo werd het dorpsplein van Nazareth vanochtend al omgevormd tot één grote openluchtkapperszaak. Bijna alle kappers van Nazareth en deelgemeente Eke hadden hun kappersstoel opgesteld in één lange rij. Elke kapper bracht zijn of haar knuffelcontact mee en die kreeg - volledig coronaproof met mondmasker, handgel en anderhalve meter afstand tussen de kappersstoelen - een knipbeurt. “Met de eindejaarsfeesten is december onze beste maand, maar door de verplichte sluiting zien we die in het water vallen”, klinkt het.

Bij kapperszaak Haar & Barbier in Sint-Michiels, deelgemeente van Brugge, werd ook een klant op de stoep geknipt. “Het is één en al frustratie, teleurstelling en schrik voor de kappers”, verklaart kapster Kate Steen.

Volledig scherm Haar & Barbier in Sint-Michiels © Benny Proot

Ook in Roeselare kreeg de actie veel bijval. Kapper Philip Noppe beaamt dat de frustratie bij veel collega’s heel groot is. “Het is onbegrijpelijk. We hebben allemaal zo veel geïnvesteerd om alles volledig coronaproof te laten verlopen. Maar het overlegcomité gaf vorige vrijdag geen enkel perspectief voor onze sector.”

Bij Michaël Neirynck van kapsalon Colores, die zijn vrouw op de stoep een knipbeurt gaf, horen we hetzelfde verhaal. Hij gaf zaterdag zijn echtgenote Andress Breda een knipbeurt op de stoep. “Extra pijnlijk is dat 80 procent van de kappers onder druk gezet wordt om aan huis of achter gesloten deuren te werken. Ook ik ben al verschillende keren benaderd geweest, zelfs terwijl ik mijn kinderen afzet aan de schoolpoort. Telkens opnieuw mensen moeten teleurstellen doet pijn, zeker als je dan op straat toch mensen ziet met haren die er pas geknipt uit zien.”

Volledig scherm Michaël Neirynck van kapsalon Colores in Roeselare. © Sam Vanacker

Luc De Smet, Den Barbier van Melle, zette zaterdag uit protest zijn kappersstoel op straat tegen de gedwongen sluiting. Hij wordt tweemaal getroffen door de coronamaatregelen, want zijn kapperszaak is ook een café. “Onze eisen zijn duidelijk. Ofwel laat de overheid ons weer aan de slag gaan. Wij hebben bewezen dat we dit veilig kunnen. Ofwel laten ze onze sociale bijdragen vallen voor het laatste kwartaal en trekken ze de maatregelen voor compensatie op van 10 naar 30 procent van onze omzet. Maar er moet dringend iets gebeuren want het water staat aan onze lippen in de sector”, zegt Luc.

Volledig scherm Luc De Smet, Den Barbier van Melle. © Didier Verbaere

Kapper Geert Lowet uit Hasselt koos ervoor om zijn schoonbroer op de stoep een kappersbeurt te geven. “Goed voor één keer, want in deze vrieskou raken jouw handen al na een kwartier verstijfd. Dit zou geen goede oplossing zijn. Wel zijn we bereid om binnen de nodige afstand te creëren voor de klanten en eventueel het kapsalon wat anders in te delen.”

De kapper vindt het niet alleen “onzin” dat hij geen veiligheid kan verzekeren, hij heeft het ook moeilijk met de compensaties namens de regering. “Die blijven nagenoeg uit, waardoor onze sector moeite heeft om rond te komen.”

Volledig scherm Kapper Geert Lowet uit Hasselt. © Borgerhoff

