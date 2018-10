Belgische krijgt 414 euro boete na inslaan water in Franse supermarkt

De vrouw, afkomstig uit de plaats Houdeng, beweerde in de kranten van Sudpresse dat het water 'voor persoonlijk gebruik' was. ,,Weliswaar voor de hele familie", gaf ze toe. De hoeveelheid die ze had ingeslagen, was niet min: 70 pakken van zes flessen water, goed voor in totaal 420 liter. Dat levert een stevige besparing op: het water in Frankrijk kost vaak de helft van wat je in België betaalt, of nog minder.