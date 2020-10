Belgische leraar geschorst na tonen blote Mohammed-cartoon in de klas

Een leerkracht van een basisschool in de Brusselse gemeente Molenbeek is geschorst omdat hij in de les een ongepaste cartoon toonde. Dat bevestigt het kabinet van burgemeester Catherine Moureaux (PS) tegenover Het Laatste Nieuws. De leraar toonde een spotprent waarop de profeet Mohammed naakt was afgebeeld. “De naaktheid was het probleem, niét de figuur. Je toont geen naakte tekeningen aan kinderen van 11.”

De directie van basisschool Ecole 11 kreeg vorige week klachten van ouders over de cartoon die getoond was in de les. ,,De leerkracht wilde aandacht besteden aan de vrijheid van meningsuiting”, zegt de woordvoerder van burgemeester Moureaux. “De manier waarop hij dat deed was helaas ongelukkig. De cartoon die hij toonde was obsceen. Elfjarigen een tekening tonen met ‘intieme lichaamsdelen’, lijkt ons niet de manier om het onderwerp aan te brengen.”

Gele ster

Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure, dat met het nieuws naar buiten kwam, toonde de leerkracht een tekening van de profeet Mohammed op handen en voeten, met een gele ster op zijn achterwerk. Erboven stond geschreven: ‘Een ster is geboren’. Verschillende ouders klaagden bij de directie, toen hun kinderen thuis over de les vertelden.

Het Molenbeekse gemeentebestuur is daarop een disciplinaire procedure gestart tegen de leerkracht. “Er is in onze scholen elke dag aandacht voor thema’s vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid. Maar de manier waarop het onderwerp in deze les werd aangebracht, was pedagogisch niet verantwoord.”

Het incident roept herinneringen op aan het drama rond de Franse leraar Samual Paty. Hij werd twee weken geleden onthoofd nadat hij spotprenten van de profeet Mohammed had getoond tijdens lessen over de vrijheid van meningsuiting. De 47-jarige geschiedenisleraar ontving volgens de politie tien dagen voor zijn dood al bedreigingen na een klassikale discussie over de gewraakte tekeningen te hebben gevoerd.