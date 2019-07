Belgische Loïc (3) toch overleden na ongeluk in zwemvijver: ‘Voor altijd in ons hart’

Het dramatische voorval vond plaats op zaterdag 26 juni, een prachtige zomerdag. De zwemvijver van ouders Nicolas Depoortere en Melissa Casier (beiden 31) nodigde uit tot zwemplezier. Loïc was met zijn oudere broertje Mathis (6) aan het ravotten in het water. Hun ouders hielden hen nauwlettend in de gaten. Maar door een ongelukkig toeval waren zowel Nicolas als Melissa, zonder dat ze het van elkaar wisten, even weg. ,,Melissa ging snel even naar binnen, maar wist niet dat ik heel even buiten stond voor een probleem met een fout geparkeerde wagen”, vertelde Nicolas daarover. ,,Toen we elkaar zagen beseften we meteen dat niemand bij Loïc was. Meteen renden we terug naar de zwemvijver maar het was al te laat. De opblaasbare flamingo lag omgekeerd in het water en Loïc lag er roerloos naast.”