Belgische man raakt hand kwijt bij confrontatie tussen groep van 20 en twee broers

Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen een groep van zo'n twintig personen een garage op een bedrijventerrein binnenviel en twee broers bedreigde. Wat er zich exact in de garage heeft afgespeeld, is onduidelijk. Er zijn ook schoten gelost toen de groep binnenviel. Toen een van hen de hand werd afgehakt met een ijzeren staaf, waaraan een scherpe rand zat, ging hij ervandoor in een van de auto's. Hij liet een bloedspoor achter op de oprit, weet Het Laatste Nieuws. Eén van andere bestuurders haalde hierop een pistool tevoorschijn en schoot enkele keren in het rond.

Onder het bloed

De man die zijn hand verloor, reed vergezeld met enkele vrienden, naar de eerste hulpafdeling van het ziekenhuis in Lokeren. Getuigen verklaarden dat hij volledig onder het bloed zat. In het ziekenhuis werd besloten dat de man met spoed geopereerd moest worden in het universiteitsziekenhuis van Gent.



Na de schoten zou iedereen op de vlucht zijn geslagen. De politie van Lokeren heeft inmiddels vier personen aangehouden naar aanleiding van het gebeuren. Het gaat daarbij om de twee bedreigde broers, de man wiens hand is afgehouwen en een vierde persoon. Zij worden momenteel verhoord.



Wat de precieze aanleiding is geweest voor de confrontatie tussen de broers en de bende is momenteel nog niet bekend. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld door het parket.