Belgische minister op het matje in parlement nadat gasten van zijn feestje tegen politieauto plassen

Het gaat niet om zomaar een minister. Vincent van Quickenborne wordt streng beveiligd na bedreigingen door wat hij zelf ‘Nederlandse narco-terroristen’ noemt. In september vorig jaar werd op het nippertje een ontvoeringspoging verhinderd. In een auto met Nederlands kenteken op 100 meter van zijn huis werden wapens gevonden en banden om een persoon bij de handen vast te maken. Hij heeft met zijn gezin wekenlang ondergedoken gezeten.

Op 14 augustus dit jaar vierde hij zijn 50ste verjaardag. Op de enige foto van het feest zijn in het wit geklede mannen te zien, die worden toegesproken door de jarige die zelf op een tafel staat. Maar na het feest zijn beelden opgedoken van twee van zijn gasten die tegen de politiebus in zijn straat plassen. Die was op dat moment onbemand. De beelden zijn gemaakt door een derde gast.

De minister liet toen in een schriftelijke reactie weten dat hij het gedrag afkeurt, ‘maar dat hij bij de vermeende feiten niet aanwezig was en niet op de hoogte was’. Zondag voegde hij daar op de televisie nog aan toe dat hij ‘net als iedereen’ pas van het incident had gehoord toen het in het nieuws kwam. ,,Het is degoutant, zeker als je weet wat het doel is van dat busje. Politie en justitie doen hun werk. De daders hebben zich gemeld en als het van mij afhangt, zou ik die mensen een weekend lang eens busjes laten kuisen.”