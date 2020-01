Belgische pantservoertuigen kunnen munitie niet aan: ‘Kanonnen rammelen aan alle kanten’

Het Direct Fire 90 millimeter-kanon van de pantservoertuigen blijkt niet geschikt vijandige tanks te doorboren. Het gaat niet om slijtage. De problemen bestaan al sinds de aankoop van de Zwitserse vervangers voor de aloude Leopard-tanks. De toenmalige minister van Defensie, Pieter de Crem, kon na een jaar een tweede order voor 22 Piranha's bij producent Mowag annuleren, maar voor de onder zijn voorganger André Flahaut geleverde 18 stuks was het te laat. De Crem zette ze, zonder succes, in de verkoop. Bij de aanbestedingsprocedure rezen al vragen en Financiën verwees de aankoop twee keer naar de prullenmand, omdat alleen het Waalse bedrijf CMI dergelijke 90 millimeter-kanonnen kon leveren en alleen Mecar de benodigde munitie produceerde. Die Mecar-fabriek staat in het Henegouwse Seneffe.

Niet pantserdoorborend

Ook binnen Defensie rezen bij aankoop al vragen, omdat 90 millimeter geen NAVO-standaard was. Om de kosten voor het onderhoud te beperken, is Defensie een jaar geleden gestopt met het gebruik van zware munitie in de kanonnen. Er wordt nu een minder belastende munitie gebruikt die niet pantserdoorborend is.



België betaalde 69,9 miljoen euro voor de Piranha's, weet de krant. De militaire vakbond ACMP noemt het ‘verspilling van overheidsmiddelen’ en vindt het ‘schrijnend dat het leger er niet in slaagt om in tien jaar dit probleem op te lossen’.