Belgische politie houdt visagist aan voor roof kroonjuwelen Luxemburg

De make-upspecialist zou in Schaarbeek zijn opgepakt en door de Luxemburgse politie zijn verhoord over de verdwijning van juwelen van de familie van de groothertog van Luxemburg.



Franstalige Belgische media melden dat de man weer vrij is na een lang verhoor, dat gisteren de hele dag in beslag heeft genomen. Het is niet bekend of er verdere stappen van justitie volgen.



De niet bij name genoemde verdachte heeft verklaard niets met de diefstal te maken te hebben. Hij zou beroepsmatig bij meerdere leden van het Belgische koningshuis over de vloer komen.