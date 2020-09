Belgische politie rolt phishingbende op: Nederlandse verdachte vast in Zweden

Van seriever­krach­tin­gen verdachte Duitse arts dood aangetrof­fen in cel

27 september De arts die vorige week werd gearresteerd op verdenking van verkrachting van meerdere ziekenhuispatiënten in het Duitse Bielefeld is dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de politie beroofde Philipp G. (32) zichzelf van het leven. Het is nog onduidelijk of het onderzoek tegen hem verder gaat.