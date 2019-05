Belgische politie rolt twee bendes op wegens mensensmokkel

Een organisatie van voornamelijk Soedanezen verdiende geld door in Brussel geronselde klanten naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen door ze in Luxemburg op parkeerplaatsen in vrachtwagens te plaatsen. De vrachtwagenchauffeurs waren in de meeste gevallen niet op de hoogte van de aanwezigheid van de migranten.



De reizen waren bovendien niet zonder gevaar. Meerdere keren belden de verstekelingen vanuit de vrachtwagen de politie omdat ze vreesden de reis niet te zullen overleven. In deze zaak zijn tien verdachten aangehouden. Tien opgepakte migranten zonder geldige papieren zijn vastgezet.



De andere bende, met vooral verdachten van Pakistaanse komaf, zou vervalste Britse paspoorten hebben verkocht aan migranten. Die werden gebruikt om een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Onderzocht wordt nog of een gemeenteambtenaar hierbij was betrokken. In deze zaak werden bij dertien huiszoekingen zeven verdachten gearresteerd, van wie er drie zijn voorgeleid.