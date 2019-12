Belgische politie staakt klopjacht op twee ontsnapte gevangenen

Oualid Sekkaki en Abderrahim Baghat slaagden er tijdens het ‘luchten’, in dit geval een avondwandeling op het gevangenisterrein, in over een zes meter hoge muur te klimmen nadat ze een alarmdraad hadden doorgeknipt. De twee ontsnapten met nog drie andere gevangenen door gebruik te maken van de zogenoemde ‘dode hoek’ van bewakingscamera's. De drie - Mohamud Ahmed Hamza, Hasni Adil en Alhaj Mahmoud - konden later op een rangeerstation voor treinen worden aangehouden. Ze wilden per trein vluchten, maar die reden niet wegens een staking. Ondanks een intensieve zoekactie ontbreekt van Sekkaki en Baghat nog ieder spoor.

Sekkaki zit in Turnhout een celstraf van twee jaar uit voor een schietpartij in Hoboken in de zomer van 2015. Een 28-jarige man raakte toen gewond aan de knie. Oualid is de broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki (36), een gangster met onder meer gewapende overvallen, carjackings en tigerkidnappings op zijn cv. Hij werd vooral bekend na een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Brugge in 2009, met een helikopter die touwen lieten landen op de binnenplaats van de gevangenis.