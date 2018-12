Belgische premier dient ontslag van regering in

Muzikanten herdenken doodgesto­ken Sarah (21), Joel S. uit Eindhoven zit nog vast

17:26 De 21-jarige Amerikaanse muzikante Sarah Papenheim die vorige week op haar studentenkamer in Rotterdam werd doodgestoken, is gisteravond in haar geboorteplaats herdacht. In ‘Shaw’s Bar and Grill’ in Minneapolis, haar favoriete muziekpub, brachten vrienden een muzikaal eerbetoon. ,,Ze had grootse plannen met haar leven, maar nu is ze er niet meer.”