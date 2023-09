Belgische spaarders kunnen nu met hogere rente sparen bij overheid, al 21,9 miljard euro ingelegd

Coup in Gabon maakt einde aan een familiedy­nas­tie, en is een nieuwe tik voor Franse invloed

Met de staatsgreep in Gabon komt een einde aan een familiedynastie die ruim een halve eeuw de scepter zwaaide in het olierijke land. En dat niet alleen: na recente coups in de Sahel krijgt het systeem van ‘Françafrique’ opnieuw een tik.