Belgische studente (24) riskeert 50 jaar cel voor protest in Nicaragua

Hoogstens één keer per week mag Amaya - dochter van een Belgische vader en Nicaraguaanse moeder - naar buiten om een beetje te wandelen. De rest van de tijd zit ze met vijftien jonge vrouwen in een kleine cel in vrouwengevangenis La Esperanza. Je kan je er niet wassen of naar het toilet gaan zonder dat je celgenoten het gezien hebben. Om een streepje van de buitenwereld te zien door de tralies moeten de meisjes op hun stapelbedden klimmen. In de cel circuleren drie boeken. Die lezen de meisjes beurtelings telkens opnieuw. De enige andere activiteit: armbandjes maken van blauw en wit plastic. Ziet de bewaker dat bandje, dan rukt hij het van je pols. De nationale kleuren dragen is verboden.



Na lang aandringen bij de autoriteiten mocht Demesmaeker met twee collega-politici, de vrouwengevangenis in de buurt van hoofdstad Managua bezoeken. Door de komst van de Europarlementsleden is het regime een beetje beter dan normaal. Een paar meisjes volleyballen buiten. Amaya mag zelfs haar armbandje aanhouden. Normaal krijgt ze maar eens in de drie weken bezoek van familie. Haar advocaat ziet ze er nooit. Ze mag hem ook niet bellen.