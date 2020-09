Belgische toeriste (26) zwaargewond na gefilmde sprong van brug in Italië

VIDEOEen Belgische toeriste (26) is zwaargewond geraakt na een sprong in zee vanaf een 25 meter hoge brug in Italië. Ze belandde gedeeltelijk op haar rug in het water. De vrouw werd naar een ziekenhuis in Lecce gebracht en onderging een operatie.

De Belgische sprong donderdagmiddag van de Ponte Ciolo, een beroemde brug in het zuiden van Italië. Volgens lokale media is dat een van de mooiste plekjes in de regio Salento. Hier springen in de zomer vele jongeren vanaf grote hoogte in de Adriatische Zee, zowel vanaf de rotsen als vanaf de brug.

Vaak maken ze videobeelden van hun sprong, om die nadien op sociale media te posten. Maar soms loopt het ook fout. De Ponte Ciolo bevindt zich immers op 25 tot 30 meter boven de zee, wat een sprong extreem gevaarlijk maakt.

Afgelopen week waarschuwde een dokter in Italiaanse media er nog voor dat enkel professionele duikers de sprong zouden mogen wagen. ,,Wie niet over de juiste spring- of duikervaring beschikt, riskeert verlamming of in het ergste geval zijn leven”, klonk het.

Ruggengraat

De Belgische vrouw van 26 waagde de sprong toch, maar belandde gedeeltelijk op haar rug in het water. Videobeelden tonen hoe de opgetrommelde hulpdiensten haar even later zwaargewond afvoeren.

Ze werd met een ziekenwagen naar het Vito Fazzi-ziekenhuis in Lecce gebracht. Ze raakte gewond aan haar ruggengraat en moest een operatie ondergaan.

Verlamd

Een maand geleden gebeurde op dezelfde locatie een ongeval waarbij een 20-jarige jongeman verlamd raakte. Het ongeluk van de Belgische toeriste zou al het dertiende zijn binnen enkele maanden tijd.

De gemeente Gagliano del Capo overweegt nu om een hek aan te brengen op de brug, waardoor het onmogelijk zou worden om er nog af te springen.

Volledig scherm De Ponte Ciolo in Gagliano del Capo, in het uiterste zuiden van Italië. © Shutterstock

Volledig scherm Een 26-jarige Belgische toeriste springt van minstens 25 meter hoogte naar beneden. © Shutterstock/RV