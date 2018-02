Belgische vergeeft vader 'kasteelmoord' op haar echtgenoot

De spraakmakende zaak, die de 'kasteelmoord' wordt genoemd, houdt de gemoederen in met name België al jaren bezig. Verdachte André G. kwam pas ruim vijf jaar na de dood van Saelens met bekentenissen. En een motief had G. wel: in het verleden had hij wel eens tegen Elisabeth gezegd dat hij Saelens zou vermoorden als hij met haar en hun kinderen naar Australië zou verhuizen. Ook werd het vermeend misbruik van Saelens van één van zijn dochters in de rechtszaak genoemd.



Gyselbrecht onderstreepte vandaag in de rechtszaal hoe dol ze op haar echtgenoot was. ,,Hij leeft ook verder in onze vier kinderen, maar ik kan niet ontkennen dat ik verblind was. Ik had andere beslissingen genomen als ik wist wat ik nu weet. Ik begrijp dat mijn vader zo ongerust was en zich zorgen maakte om mij en de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken, omdat ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar om zijn kleinkinderen te beschermen.''