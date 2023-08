Belgische vrouw (50) overleden tijdens wandeling in hitte op Tenerife

Een 50-jarige Belgische vrouw is zondag overleden in Guía de Isora in het zuiden van het Spaanse eiland Tenerife. Ze raakte tijdens een wandeltocht onwel en reanimatie mocht niet baten, laten de plaatselijke autoriteiten weten. Volgens lokale media was het extreem heet in het gebied, met temperaturen van bijna 44 graden.

Om 18.01 uur kwam er bij noodnummer 112 een oproep binnen voor een wandelaarster die in het Vera de Erques-gebied was flauwgevallen en het bewustzijn had verloren. Een reddingshelikopter van de hulpdiensten haalde de vrouw op en vloog haar naar een gereedstaande ambulance. Het medisch team constateerde dat ze een hartstilstand had en probeerde haar te reanimeren, maar de hulp was tevergeefs.

In eerste instantie leek het te gaan om een Nederlandse vrouw. Later bleek dat zij van Belgische afkomst is, bevestigt haar familie aan Het Laatste Nieuws.

Het gebied waar de vrouw wandelde, is populair onder wandelaars. Er loopt onder meer een pittige route van ruim twaalf kilometer doorheen, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent.



De hitte op de Canarische Eilanden, waar Tenerife deel van uitmaakt, eiste nog een leven dit weekend. Eerder op zondag werd het levenloze lichaam van een 40-jarige vrouw gevonden in een berggebied van Morro Jable , in de gemeente Pájara op het eiland Fuerteventura. Volgens informatie van de hulpdiensten was de overledene aan het sporten, schrijven lokale media.