Belgische wolvin Naya krijgt welpjes

videoDe jonge wolvin Naya die ruim een jaar geleden in België is neergestreken, is hoogzwanger. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos. De wolvin, die eerder door Nederland trok, is gezien met een dikke buik. Voor zover bekend is het de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in de Lage Landen dat er nazaten zijn geproduceerd.

Experts vermoeden dat ze al een van de komende dagen welpjes zal krijgen. Het zou de eerste worp zijn van Naya, die in augustus vorig jaar gezelschap kreeg van een mannetjeswolf die August is gedoopt. Beide wolven zijn vanuit Duitsland door Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant afgezakt naar Belgisch Limburg. Het zijn de eerste wolven die zich in het wild in België hebben gevestigd.

Normaal gesproken krijgt een wolvin drie of vier wolfjes per zwangerschap. Naya en August zullen zich volgens deskundigen nu nestelen op een afgelegen beschutte plaats, waar de welpjes kunnen worden geboren en August voor het eten zal zorgen. ,,Het kan letterlijk betekenen dat ze nu aan het bevallen is”, zegt wolvenexpert Jan Loos tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Wolven paren steevast in februari, voor de lente. De draagtijd bedraagt 64 dagen. Tel maar uit.”

Schuw

De zwangerschap en de geboorte maken de wolven nog voorzichtiger en schuwer. Dit nieuws is dus geen enkele reden om bang te worden, zeggen ze bij Natuur en Bos. De dieren zullen zich nog minder laten zien dan voorheen en worden zonder verstoring niet agressiever.

Pas tegen de zomer zullen de welpjes voor het eerst voorzichtig hun pootjes buiten zetten. Ze blijven in het begin altijd in de buurt van het hol. In de herfst zullen ze leren jagen van hun ouders. In de winter ontwikkelen ze zich tot volwaardige jagers en kunnen ze voor hun eigen voedsel zorgen. Op de leeftijd van 8 tot 22 maanden verlaten de jonge wolven hun roedel en gaan ze op zoek naar een eigen stek. Ze kunnen dan zeer grote afstanden afleggen. Op deze manier zijn ook Naya en August uit Duitsland helemaal naar Noord-Limburg getrokken.

Schapen

Alhoewel de wolf vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals reeën en everzwijnen, bestaat er wel een risico voor vee. ,,Vooral schapen staan dan op het menu. En nu er meer magen gevuld moeten worden, is het risico er zeker. Je weides beschermen door een raster dat ‘wolvenproof‘ is, is dan ook meer dan ooit aan te raden”, aldus Loos. Belgische boeren kunnen aanspraak maken op subsidie.

Wolven bestrijken een territorium van ruim 200 vierkante kilometer, een raster plaatsen rond de wolven is dus niet aan de orde.

In Nederland heeft zich ook een wolvenpaar gevestigd, op de Veluwe. Dit paar heeft voor zover bekend nog geen nazaten geproduceerd. Natuurliefhebbers en -beschermers zijn blij met de terugkeer van de wolf. Vooral schapenboeren hebben te vrezen van het wilde dier.