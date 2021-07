Ben & Jerry’s stopt ijsverkoop in bezette Palestijnse gebieden, Israël noemt boycot ‘moreel verkeerd’

IJsfabrikant Ben & Jerry’s stopt met de verkoop van zijn ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Het bedrijf zegt dat het niet in lijn is met de waarden van de onderneming om zijn waren daar te slijten. Daarmee geeft Ben & Jerry’s, dat eigendom is van Unilever maar ‘een verregaande autonomie heeft met betrekking tot zijn sociale missie’, gehoor aan pro-Palestijnse activisten.

Ben & Jerry's, opgericht in 1978 in het Amerikaanse Vermont, kondigde maandag aan het langlopende licentiecontract met de Israëlische fabrikant en distributeur dat eind dit jaar afloopt, niet te zullen verlengen. In een verklaring zei het bedrijf de beslissing te hebben genomen ‘vanwege bezwaren die zijn geuit door fans en partners’.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt hiermee verwezen naar de groep ‘Vermonters voor gerechtigheid in Palestina’. Die groep riep het ijsconcern eerder op de ‘medeplichtigheid aan de Israëlische bezetting en schending van Palestijnse mensenrechten’ te beëindigen. Ben & Jerry’s blijft wel actief in Israël, maar niet meer in bezette gebieden. In de bezette gebieden wonen bijna 700.000 Israëliërs, naast de 3 miljoen Palestijnen.

Ben & Jerry’s spreekt zich vaker uit in maatschappelijke kwesties, zoals tegen racisme en klimaatverandering. In 2000 werd het bedrijf door Unilever overgenomen, maar het behield de onafhankelijkheid om zich uit te blijven spreken. Unilever liet in een verklaring weten zich ‘te blijven committeren aan zijn aanwezigheid in Israël’, maar het besluit van Ben & Jerry’s te respecteren.

‘Moreel verkeerd’

De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de beslissing van Ben & Jerry’s ‘moreel verkeerd’. Volgens Bennett zijn er ‘meerdere ijsmerken, maar slechts een Joodse staat’. ‘Een boycot tegen Israël, een democratie die omringd wordt door eilanden van terrorisme, is de verkeerde weg. De boycot zal niet werken. We zullen ons er met volle kracht tegen verzetten.’

Bennetts partij is voorstander van de Israëlische nederzettingenpolitiek. De meeste landen vinden die nederzettingen illegaal, maar Israël bestrijdt dat.

Een woordvoerder van de Palestijnse PLO is blij met het besluit van Ben & Jerry’s om de verkoop van het ijs in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te staken. ,,Wij verwelkomen de beslissing van elk bedrijf om zijn werk en investeringen in Israëlische nederzettingen stop te zetten”, aldus Wasel Abu Youssef.

