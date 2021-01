Benny (34) door vriend in coma geslagen tijdens huwelijksfeest: ‘Leven totaal veranderd’

Duits crematori­um moet coronado­den stapelen: ‘Uitvaart­zaal fungeert nu als koelcel’

13 januari Een crematorium in een coronahotspot in het oosten van Duitsland draait al drie weken non-stop om het grote aantal overledenen te kunnen cremeren. Desondanks stapelen de doodskisten zich op. ,,Wij zitten aan de grens van onze capaciteit, zoals alle crematoria in Saksen’’, verzucht directeur Jörg Schaldach.