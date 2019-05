Berging rondvaartboot Donau moeilijk door troebel water

China komt met lijst 'onbetrouw­ba­re' bedrijven

13:04 China werkt aan een lijst met 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven, organisaties of personen. Die belanden op de zwarte lijst als ze belangen van Chinese ondernemingen schaden om niet-commerciële redenen, bijvoorbeeld door leveringen plots stop te zetten of te blokkeren. Het is een nieuwe stap van het Aziatische land in de handelsoorlog met Verenigde Staten.