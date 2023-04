Berin die Italiaanse hardloper doodde, mag van rechter niet worden afgeschoten

Berin JJ4, die vorige week een hardloper doodde in Noord-Italië, mag toch niet worden afgeschoten. Dat heeft een rechtbank in de stad Trento bepaald.

Na de dodelijke aanval op hardloper Andrea Papi vorige week had het provinciebestuur van Trento berin JJ4 ter dood veroordeeld. In het gebied waar de hardloper werd gedood, zijn vallen geplaatst om het dier te vangen en zijn honden ingezet om haar op te sporen. Dat is geen gemakkelijke klus: JJ4 heeft een GPS halsband maar in het gebied is de GPS-dekking zeer slecht.

Dierenbeschermingsorganisatie Lega Anti Vivisezione spande eerder deze week een kort geding aan tegen het bevel tot afmaken van de berin. De rechtbank in Trento gaf de dierenbeschermers gelijk: tot aan de zitting op 11 mei mag er geen enkele beer worden afgeschoten.

Eind vorige week werd hardloper Papi dood aangetroffen in de bossen van de Noord-Italiaanse provincie. Op zijn lichaam zaten bijtwonden van een beer. Uit dna-onderzoek bleek dat het ging om de 17-jarige vrouwtjesbeer JJ4. De berin had een maand eerder al twee hardlopers aangevallen, maar die kwamen met de schrik vrij.

Problematische beren

In hetzelfde bevel bepaalde het provinciebestuur dat nog drie ‘problematische beren’ moeten worden afgemaakt. Eén van hen is MJ5, de grote broer van JJ4. Hij was verantwoordelijk voor een aanval op een wandelaar in maart van dit jaar. Ook vinden de autoriteiten dat het totale aantal exemplaren moet worden teruggebracht naar vijftig. In Trentino leven op dit moment ongeveer honderd bruine beren.

De bruine beer was begin deze eeuw bijna uitgestorven in Trentino. Het overplaatsen van tien beren uit Slovenië in 1999 was het begin van de herintroductie van de bruine beer in Noord-Italië. De populatie is in 25 jaar sterk gegroeid. De dieren nemen steeds meer plaats in Noord-Italië in.

Hun door hekken afgesloten leefgebied wordt te klein en de mogelijkheid tot een ontmoeting met een beer groeit. De laatste jaren neemt het aantal incidenten met bruine beren dan ook sterk toe. Alleen al dit jaar zijn vier mensen aangevallen door een beer in Trentino, van wie dus één dodelijk.