Berlusconi (82) voor rechter wegens omkopen getuige in zaak escortmeisje

Partijgeno­ten eisen aftreden gouverneur vanwege racisti­sche studenten­fo­to

4:29 De Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia is ernstig in verlegenheid gebracht nadat een racistische foto van hem is opgedoken. Ralph Northam heeft excuses aangeboden voor de foto die afkomstig is uit zijn jaarboek van 1984 toen hij nog student was.