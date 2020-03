Berlusconi (83) dumpt 34-jarige vriendin voor nóg jongere vlam

Turks-Rus­sisch topoverleg over Syrië begonnen, Turkije stuurt extra agenten naar Griekse grens

13:57 De Russische president Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan zijn in Moskou begonnen aan overleg over de strijd in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië. Intussen stuurt Turkije politiemensen naar de grens met Griekenland om te voorkomen dat dat land Syrische migranten terugjaagt naar het Turkse grondgebied.