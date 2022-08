Beroemde foto Churchill maanden geleden gestolen en vervangen door kopie, diefstal nu pas opgemerkt

Een beroemde foto van de Britse leider Winston Churchill (1874-1965) is maanden geleden gestolen uit een hotel in Canada. De beeltenis van de premier die zijn land leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek te zijn vervangen door een replica. Het hotel kwam daar pas vorige week achter.

De foto wordt Roaring Lion (Brullende Leeuw) genoemd. Churchill was gefotografeerd nadat hij in 1941 het parlement van Canada had toegesproken. Het origineel hing al 24 jaar in het historische hotel Château Laurier in Ottawa. Een medewerker van het hotel merkte vorige week op dat de lijst van de foto anders oogde dan andere lijsten in de ruimte.

Het is onduidelijk wanneer de foto van Churchill exact is verdwenen uit het hotel, maar volgens het management moet dat tussen 25 december 2021 en 6 januari 2022 zijn gebeurd. Om dat te kunnen vaststellen heeft het hotel allerlei ingezonden foto's van gasten geanalyseerd om vast te stellen of daar de echte foto van Churchill op te zien was, meldt CTV News. ,,We hebben een gat van een paar dagen waarbinnen de foto is verwisseld’’, aldus de hotelmanager in een interview.

In het Château Laurier zijn ook andere werken van Karsh te zien. Het hotel zegt aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat die foto’s ook verdwijnen. Daarom zijn ze tijdelijk niet te zien in de lounge.

Sigaar

De Canadese politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar het verdwenen werk van portretfotograaf Yousuf Karsh. de fotograaf had een bijzondere relatie met het hotel. Hij woonde er jarenlang met zijn echtgenote en had tot 1992 een studio in het gebouw.

De Roaring Lion-foto heeft een iconische status en is onder meer gebruikt op een Brits bankbiljet van 5 pond. Over de foto doet een bijzonder verhaal de ronde. Karsh zou vlak voordat hij de foto nam de sigaar uit de mond van Churchill hebben getrokken. ,,Toen ik weer bij de camera stond, keek hij zo strijdlustig. Alsof hij me zou kunnen verslinden’’, zou Karsh later terugblikken. ,,En op dat moment nam ik de foto.’’