Berouwvolle dieven brengen hangertje van overleden dochtertje terug

De daders sloegen in de nacht van 2 op 3 september toe bij verschillende bewoners in het Belgische Gingelom. ,,Ze hebben een paar spullen meegenomen bij mijn ouders”, postte Sabrina vorige week op Facebook. ,,Maar het belangrijkste wat ze hebben gestolen is toch de ketting met de foto van mijn overleden dochtertje. Dit heeft een immens grote waarde voor mij en mijn ouders.”

Axana overleed in 2002, toen ze tien maanden oud was, aan hersenvliesontsteking. De ketting met daaraan een hangertje met een gegraveerde foto was een kostbare herinnering. Sabrina postte een foto van eenzelfde soort ketting die ze wel nog in haar bezit had.