‘Beruchte drugsbende schoot met 200 Amerikaanse kogels gezinnen dood’

Britse moeder van in rivier gegooide baby heeft een dochtertje gekregen

20:52 Emma Blood, de Britse moeder van de tien maanden oude baby die in september door de 22-jarige vriend van de vrouw in een rivier werd gegooid, is een paar weken na de tragische dood van haar zoon bevallen van een dochter. Dat heeft ze in een emotioneel Facebookbericht bekendgemaakt. De ontroostbare moeder verwelkomde de kleine Isla vorige maand.