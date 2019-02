Beruchte IS-strijder in Syrië door drone gedood

Fabien zou afgelopen woensdag bij de slag om Baghouz zijn gedood. Zijn broer Jean-Michel zou gewond zijn geraakt. Fabien was degene die namens IS de verantwoordelijkheid opeiste voor de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs.



,,We zitten in een oorlog. Dan is het moeilijk om alle verdachten levend te pakken te krijgen’’, aldus Kamerlid Loïc Kervran van regeringspartij LREM. ,,Dit zijn mensen die de wapens hebben opgepakt tegen Frankrijk. Het zijn strijders. Dan loop je het risico gedood te worden.’’



In de Franse pers wordt geschreven, op basis van deskundigen en betrokkenen, dat Fabien Clain wellicht doelbewust is ‘uitgeschakeld’. De Franse publieke omroep meldt dat voorafgaand aan de aanval ‘vier dagen lang verkenningsmissies zijn uitgevoerd door inlichtingendiensten’. ,,Ze wisten dat Fabien Clain en zijn broer zich in de regio Baghouz bevonden.’’